Namadia (Koh Lanta) : après les critiques et fuites dans la presse, il critique l'hypocrisie des candidats

Namadia n'a bien évidemment cité aucun nom, mais il ne fait aucun doute qu'il vise les quelques taupes de cette année, dont quelques noms ont déjà filtré, mais aussi les différentes personnes qui n'ont pas hésité à faire le tour des plateaux télé pour donner de grandes leçons.

On s'en souvient, Namadia s'était déjà montré agacé de voir des "anciens" raconter tout et n'importe quoi alors qu'il n'était pas présent sur place. "Quand je vois les Tweets de certains anciens aventuriers, la frustration a tellement tapé leur cerveau qu'ils ne sont plus lucides dans leurs Tweets. Mais on a pas oublié vos Koh Lanta hein", avait-il déclaré le 7 décembre, avant d'en rajouter une couche le 11 décembre suivant, "Moi je comprends pas une chose avec les anciens aventuriers. Vous avez pas vécu cette aventure et vous parlez comme si vous étiez là. Avec vos histoires de "Je suis au courant de tout" "On m'a dit tkt" J'ai mes sources". Excusez-moi les inspecteurs Gadget".

Autant dire qu'il ne devrait pas être simple pour la production d'organiser une nouvelle édition All Stars dans le futur sans craindre des coups bas, tensions et règlements de comptes sur la plage...