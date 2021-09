Nadège Lacroix tacle Tom Leeb : "Il a été méchant avec moi"

En 2012, Nadège Lacroix se faisait connaître dans Secret Story 6, saison dans laquelle on retrouvait aussi Thomas Vergara et Capucine Anav. Après sa victoire dans l'émission, c'est finalement vers la comédie que la candidate originaire de Suisse s'est tournée : entre 2013 et 2015, elle était au casting de Sous le soleil de Saint-Tropez, reboot de la série culte des années 90 et 2000. Une première expérience qui ne s'est pas 100% bien déroulée.

Tom Leeb "méchant" avec Nadège Lacroix, elle le tacle

Invitée de l'émission L'Instant de Luxe animée par Jordan De Luxe pour TéléStar, Nadège Lacroix a dévoilé qu'elle ne s'était pas très bien entendue avec Tom Leeb qui incarnait Tom Drancourt dans la série (et que l'on a ensuite pu voir dans Infidèle, Plan B ou bien à l'Eurovision). Selon elle, l'acteur et chanteur aurait été "méchant" avec elle. Et elle n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit d'évoquer son expérience avec le fils de Michel Leeb. "C'est un très bon acteur, papa a payé les petites études de comédie et il a été énervé de jouer avec moi qui était arrivée là grâce à la télé-réalité. (...) Ça ne lui a pas trop plu, c'est sûr que je n'avais pas le même niveau que lui, mais c'était mes premiers pas" a-t-elle confié comme le rapporte Télé Loisirs.

Selon Nadège Lacroix, Tom Leeb lui aurait même lancé des pics au fil du tournage. Notamment lors d'une scène. "Il m'a fait un truc horrible (...) On était en train de faire une scène à quatre, et la réalisatrice dit : 'Ah super, c'était une super scène, c'est dans la boîte', et lui fait : 'C'est normal, il y avait trois acteurs autour de la table', sous-entendu que je n'en étais pas une. C'était un peu déplacé" s'est souvenue la star de télé-réalité. Une attitude que Nadège n'a pas forcément appréciée, bien qu'elle ne lui en tienne pas rigueur. "Je ne me formalise pas, c'est compliqué, moi j'assume complètement de là où je viens et qui je suis et je sais que ça peut déplaire. Et ça me dérange pas parce que sans ça je ne serais pas là" explique-t-elle, ajoutant qu'elle n'a plus de contact avec Tom Leeb aujourd'hui.