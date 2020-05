Nabilla Benattia et Thomas Vergara séparés ? Elle réagit aux rumeurs

Non, Thomas Vergara et Nabilla Benattia n'ont pas rompu. Oui, ils se sont disputés. Comme l'a révélé l'ex-candidat de Secret Story 6, le confinement est un peu compliqué à gérer pour eux : "C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux (...) Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais." Ces quelques paroles ont bien évidemment créé la panique auprès des abonnés du couple.

"On est indestructible"

Face aux nombreuses questions sur sa potentielle rupture avec Thomas Vergara, Nabilla Benattia a pris la parole sur Snapchat pour rétablir certains points : "Lui et moi ça fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble. Depuis que j'ai 20 ans je suis avec lui. Lui et moi, on est indestructible. Alors oui, quand on ne se parle pas, ça arrive, vu qu'on est tous les jours sur Snapchat, ça se remarque. On ne joue pas un jeu alors qu'on est en guerre. Oui, parfois ça arrive qu'on ne se parle pas, s'énerve et ne se supporte pas.

La présentatrice de Love Island ajoute : "Ce genre de choses on le vit depuis que j'ai 20 ans, ça ne me fait rien du tout. Alors oui, on ne se parlait pas pendant 5 jours, wouah ! On est fous amoureux. Quand il y a des embrouilles ça pète parce qu'on s'aime trop en fait c'est tout." Et pour faire taire les rumeurs pour de bon, Nabilla Benattia a publié une photo avec Thomas Vergara avec cette légende : "J'aime tellement notre famille". Les parents de Milann sont toujours in love, soyez rassurés !