Myriam et Thomas (Koh Lanta 2021) parents de leur premier enfant ensemble : ils dévoilent des photos du bébé

Denis Brogniart va être content, un nouveau "bébé Koh Lanta" est né ! Myriam et Thomas, qui étaient au casting de Koh Lanta 2021 (Koh Lanta : Les Armes Secrètes) sur TF1 avaient attendu avant d'officialiser leur relation. Et depuis, ils sont in love. Les ex-aventuriers sont même devenus parents de leur premier enfant ensemble. Ils ont annoncé la naissance du bébé et ont même dévoilé des premières photos du baby boy.