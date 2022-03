Koh Lanta : Myriam et Thomas bientôt parents ? Un indice laisse peu de doutes

En 2021, Myriam et Thomas sont tombés sous le charme l'un de l'autre lors de leur participation à Koh Lanta : les armes secrètes. Le chauffeur-routier, déjà en couple, avait tout d'abord démenti les rumeurs de rapprochement, avant que les deux amoureux n'officialisent finalement en octobre 2021.

"Voilà 1 an que l'on a débuté l'aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue... Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd'hui, nous sommes toujours un binôme dans la vie, plus soudé que jamais. Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger, sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi, c'était écrit, c'était une évidence... Je t'aime" avait écrit l'homme de 37 ans sur Instagram.

Un bébé en route ?

Déjà inséparables sur le camp des jaunes, ils le sont désormais également dans la vie. Ils vont d'ailleurs vivre ensemble car Thomas a déclaré qu'il allait déménager à Lyon, ville de résidence de sa chérie. Et il se pourrait bien qu'ils démarrent prochainement une toute nouvelle aventure... Ce mardi 22 mars 2022, Myriam a posté une photo sur Instagram qui a beaucoup intrigué ses followers.