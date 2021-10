My Hero Academia encore en pause : le manga de Kôhei Horikoshi à l'arrêt

On espère que vous avez savouré le chapitre 330 de My Hero Academia, car la suite de l'histoire n'est pas près de débarquer. La raison ? La nouvelle a été officialisée dans le Weekly Shonen Jump n°46 - magazine dans lequel est prépublié le manga au Japon : l'auteur Kôhei Horikoshi va faire une pause dans son travail.

My Hero Academia (encore) en pause

Ainsi, MHA ne sera pas de retour dans le n°47 attendu le 25 octobre prochain, mais devrait (normalement) être bien présent dans le n°48 du magazine, qui sera publié le 1er novembre 2021 - et donc disponible en simultrad dans la foulée sur Manga Plus en France. Pour l'heure, aucune révélation n'a encore été faite entourant les raisons de cette absence, mais on ne peut s'empêcher de craindre un état physique compliqué chez le mangaka.

On s'en souvient, Kôhei Horikoshi avait déjà été contraint de faire une pause en septembre dernier en raison de problèmes de santé, et c'est un sujet malheureusement récurrent dans sa carrière. De fait, on espère donc que le mangaka va bien et n'est pas - comme cela a récemment été le cas pour Gege Akutami avec Jujutsu Kaisen, en train d'ignorer son corps et de forcer dessus afin de faire avancer son histoire au plus vite.

Après tout, ce n'est pas un secret, My Hero Academia est entré dans son arc final. Aussi, alors que les aventures de Deku ont pris une tournure totalement folle ces derniers mois, il serait facile pour lui de se laisser happer par son travail maintenant que son histoire est devenue nettement plus exigeante, notamment en terme de dessin et de rythme.

Le manga My Hero Academia est publié par Ki-oon en France.