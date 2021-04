Moundir donne de ses nouvelles après la Covid : "Je cherche ma respiration", "c'est juste l'enfer"

Moundir a aussi avoué avoir eu très peu d'heures de sommeil à cause du coronavirus. "Depuis 24 jours je n'ai réussi à dormir pas plus de 4 heures suite au virus, à la fièvre et à la réanimation" et "pour la première fois cette nuit j'ai réussi à dormir 7 heures d'affilée, un vrai bonheur" a-t-il confié. Celui qui est aussi un as du poker dans la team Winamax a précisé : "Depuis ma convalescence, d'autres douleurs sont apparues suite aux tissus pulmonaires ou les douleurs sont juste oubliées" et "le chemin reste encore long semé d'embûches".

"Les jeunes faites attention à vous, les hôpitaux et la réanimation sont rempli de jeunes"

Et Moundir a aussi tenu à rappeler que le coronavirus ne touche pas que les personnes âgées, mais aussi les jeunes. "Vraiment les jeunes faites attention à vous les hôpitaux et la réanimation sont rempli de jeunes" a-t-il déclaré, alors "prenez soin de vous les jeunes, soyez patients, protégez-vous, protégez les autres".

L'influenceur a tenu à une nouvelle fois remercier sa communauté et ses proches pour leur soutien en cette période compliquée pour lui : "Le Covid-19 variant anglais à pris une longueur sur moi mais je voulais vous dire du fond du coeur merci pour tout vos messages de soutien, d'amour et d'aide", "merci encore pour tout ma team, vous êtes les best #teammoundir".