Mort de Sebastian Athié, star de la série Onze sur Disney Channel, à 24 ans

Disney Channel annonce la mort de Sebastian Athié

Le monde de la télévision est de nouveau en deuil, au lendemain de l'annonce du décès de Nick Cordero. C'est cette fois Disney Channel qui déplore le décès d'une de ses stars, un an tout pile après la mort tragique de Cameron Boyce (Descendants). C'est via les réseaux sociaux que Disney Amérique Latine a annoncé ce dimanche 5 juillet la mort de Sebastian Athié, survenue le samedi 4 juillet à Mexico. "Repose en paix Sebas. Ton art et ton sourire resteront pour toujours. Nous sommes tristes d'annoncer la mort de Sebastian Athié et nous nous souviendrons toujours de son talent, de son amitié, de son professionnalisme et, plus que tout, de son énorme coeur. Nous accompagnons sa famille, ses amis et ses fans." peut-on lire sur le compte Twitter de la chaîne.