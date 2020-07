Mort de Sebastian Athié : les causes de son décès révélées par ses proches

Après la mort choc de Cameron Boyce, il y a un an, celle de Logan Williams (The Flash), qui n'avait que 16 ans, et celle de Lorenzo Brino (7 à la maison), disparu à 21 ans, un autre jeune acteur s'est éteint le 4 juillet 2020. Le décès de Sebastian Athié a été confirmé par Disney Amérique Latine sur les réseaux sociaux : "Nous sommes tristes d'annoncer la mort de Sebastian Athié et nous nous souviendrons toujours de son talent, de son amitié, de son professionnalisme et, plus que tout, de son énorme coeur." Au moment de cette annonce, les causes de son décès étaient encore inconnus.

"Sebastian est décédé d'une crise cardiaque"

On en sait aujourd'hui un peu plus sur la disparition de l'acteur de la série Onze sur Disney Channel : Sebastian Athié a succombé à une crise cardiaque, comme le révèle sa famille via le compte Instagram de sa manageuse Cristina Chaparro. "je partage ces informations à la demande de sa famille car elle n'a pas la possibilité de le faire sur sa page officielle : 'Nous communiquons officiellement que Sebastián est décédé d'une crise cardiaque survenue lors d'une de ses séances d'entraînement en plein air, le 4 juillet dernier. Il était en excellente santé et nous sommes dévastés par ce terrible événement."

On peut lire ensuite : "Sebastián aimait son travail et il se préparait et s'entraînait toujours pour donner le meilleur de lui-même. Nous tenons à remercier profondément les nombreuses marques d'affection que nous recevons dans ces moments difficiles."