Mort de Pelé : "Le roi du football nous a quittés", Kylian Mbappé, Neymar, Messi... les hommages des stars du football

Pelé est mort des suites d'un cancer

C'était une annonce attendue mais redoutée. Fin novembre, on apprenait que l'état de Pelé était inquiétant. Opéré d'une tumeur au côlon en septembre 2021, la légende du football souffrait d'un cancer et avait été admis en soins palliatifs début décembre 2022, faisant craindre le pire. Ce jeudi 29 décembre 2022, sa famille a annoncé son décès à 82 ans.

Né le 23 octobre 1940, Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom a marqué le monde du football à partir des années 50 jusqu'au année 70. Considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, celui qui était surnommé "Le Roi" est le seul joueur de l'Histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde, avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970.

"Le roi du football nous a quittés"

Après l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment de la part des stars du foot. "Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP le Roi" a par exemple posté Kylian Mbappé qui était un fan absolu de Pelé. D'autres stars du ballon rond ont aussi réagit comme Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Raphaël Varane et beaucoup d'autres. "Avant Pelé, '10' n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment de ma vie. Mais cette phrase, belle, est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football n'était qu'un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné la parole aux pauvres, aux noirs et surtout : a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au King ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ÉTERNEL !!" a posté le joueur brésilien.