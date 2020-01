Juice WRLD a enregistré 2.000 titres avant sa mort

Le monde de la musique ne cesse de perdre ses talents. Il y a eu Lil Peep, Mac Miller, Avicii, XXXTentacion, Népal, DJ Arafat, Nipsey Hussle, Lexii Alijai, dont les cause de la mort viennent d'être dévoilées, ou encore Juice WRLD, décédé d'une overdose d'opiacés. La toxicomanie de Jarad Anthony Higgins, de son vrai nom, n'était pas un secret pour ses proches. "Jarad a lutté contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance. La toxicomanie ne connaît pas de frontières", a expliqué sa mère Carmella Wallace à TMZ.

2.000 morceaux de Juice WRLD jamais sortis ?

La famille de Juice WRLD a aussi annoncé qu'un album posthume est en préparation : "Du plus profond de nos coeurs, nous voulons remercier chacun d'entre vous pour l'admiration sans faille et l'amour dont vous faîtes preuve à son égard. Le fait que vous écoutez sa musique, regardez ses clips ou partagez ce que vous avez vécu avec lui représente tellement pour lui. C'est vous qui gardez sa mémoire en vie pour l'éternité. Nous prévoyons d'honorer les talents de Juice, son esprit et l'amour qu'il éprouvait pour ses fans, en partageant de la musique inédite et d'autres projets sur lesquels il travaillait passionnément."

En parlant de titres inédits, l'interprète de Lucid Dreams aurait enregistré 2.000 morceaux avant sa mort d'après les informations de TMZ. Les sons n'ont pas eu le temps de sortir, mais ils pourraient bien voir le jour sur plusieurs albums posthumes. 26 chansons de Juice WRLD ont d'ailleurs fuité sur la Toile la semaine dernière, mais ont rapidement été supprimées.