Mort de Haruma Miura : l'acteur du film L'attaque des Titans est décédé à 30 ans

Alors que le monde de la télévision a été endeuillé cette semaine par la mort de Naya Rivera, retrouvée après six jours de disparition et décédée d'une noyade accidentelle, c'est avec émotion que l'on apprend le décès d'une star japonaise. Acteur depuis ses 7 ans, Haruma Miura a tenu de très nombreux rôles sur le petit et le grand écran, en plus de sa carrière musicale.

Haruma Miura aurait mis fin à ses jours

C'est la presse japonaise qui rapporte cette triste nouvelle : Haruma Miura, 30 ans, est décédé ce samedi 18 juillet 2020. L'acteur aurait été retrouvé chez lui par son manager. Ce dernier, inquiet de ne pas le voir se rendre à un job, est allé à sa rencontre et l'aurait trouvé inconscient à son domicile. Transporté à l'hôpital, Haruma Miura a été déclaré mort. La police de Tokyo a ouvert une enquête mais penche pour la thèse du suicide. Une lettre expliquant son geste aurait été retrouvé chez l'acteur.

Acteur depuis ses 7 ans, Haruma Miura a joué dans de nombreux films et séries au fil des années. Il était devenu célèbre dans les années 2000 pour ses participations à Gokusen et au film Koizora. En 2015, il jouait Eren Jäger dans l'adaptation en film du manga L'attaque des Titans et sa suite. Haruma Miura avait plusieurs projets de films attendus pour 2020 et 2021 et devait sortir un nouveau single en août.