Monster Hunter : première bande-annonce intense du film adapté des jeux vidéo

Célèbre franchise de jeux vidéo lancée en 2004 (Playstation 2 à l'époque...), Monster Hunter développé par Capcom va bientôt avoir le droit à sa toute première adaptation au cinéma. Un move toujours difficile aux résultats souvent moyens, mais qui ne semble pas effrayer Paul WS Anderson.

Une adaptation fidèle aux jeux vidéo

Le réalisateur à qui l'on doit déjà des films comme Mortal Kombat (1995), Resident Evil (2002) ou Alien vs Predator (2004) a en effet tenu à rassurer les fans : le résultat à l'écran sera fidèle à celui sur consoles. Auprès de Polygon, le cinéaste a récemment confié, "Le plus gros défi était de rendre justice aux jeux. J'en suis un très grand fan depuis longtemps. J'ai découvert la franchise il y a 12 ans au Japon quand elle n'était encore qu'un phénomène local. J'ai commencé à parler d'adaptation à Capcom il y a 10 ans. C'est vraiment un projet de passion pensé sur le long-terme et je l'ai approché, non pas seulement en tant que réalisateur, mais également en tant que joueur assidu et fan".

De fait, Paul WS Anderson l'a promis, lui qui est "tombé amoureux des créatures et de ce monde incroyable" a tout fait pour "filmer ça en vrai". Traduction ? "Je ne voulais pas aller dans un hangar et tourner devant des fonds verts avant de tout gérer par ordinateurs". Bonne nouvelle, si l'on se fie à la première bande-annonce, il ne devrait pas s'agir de simples paroles en l'air.

Une bande-annonce rassurante

Porté par un incroyable casting composé entre autres de Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, Meagan Good ou encore T.I. (oui, le rappeur), ce film - qui semble tout de même prendre quelques libertés scénaristiques avec les jeux, devrait nous offrir un résultat à couper le souffle.

Les décors s'annoncent effectivement impressionnants et beaux, les créatures sont à la fois bluffantes et terrifiantes, et surtout, la mise en scène nous laisse espérer quelques combats épiques avec des armes aussi improbables que stylées. Certes, Monster Hunter ne semble rien révolutionner dans le genre (on a un peu la sensation d'avoir déjà vu certains plans ailleurs), mais le plaisir devrait tout de même être présent.

Rendez-vous le 28 avril 2021 pour découvrir Monster Hunter au cinéma.