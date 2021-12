Miss France 2022 : Cécile Wolfrom (Miss Alsace) a "glissé" plusieurs fois "mais ça ne s'est pas vu"

Miss France 2022 : Cécile Wolfrom (Miss Alsace)

Lors de l'élection de Miss France 2022, c'est Diane Leyre qui a été élue (elle faisait partie des 5 candidates favorites). Et lors de cette soirée animée par Jean-Pierre Foucault sur TF1, il y a une Miss qui est tombée à plusieurs reprises, même si cela ne s'est pas vu. C'est Cécile Wolfrom (Miss Alsace) qui a révélé avoir chuté plusieurs fois, lors de son interview avec Gossip Room. "J'ai glissé maintes et maintes fois, ça ne s'est pas vu en caméra parce qu'on a des personnes qui travaillent au montage exceptionnelles je pense" a-t-elle expliqué.

"J'étais stressée", "ma robe en plus d'ouverture, elle s'est décrochée"

Les raisons de ces chutes ? Cécile Wolfrom a expliqué être tombée à cause du stress : "J'étais stressée. Avant de monter sur scène, je ne l'étais pas vraiment mais une fois que j'ai mis les pieds sur scène, on arrive au Zénith, on entend tout le public, on voit la caméra. Je me dis que derrière cette caméra, il y a potentiellement 10 millions de téléspectateurs. Résultat, j'étais toute tremblotante dès le début de l'élection".

Miss Alsace a également fait savoir que sa robe a eu un problème pendant la cérémonie, ce qui l'a fait tomber : "Il faut savoir que ma robe en plus d'ouverture, elle s'est décrochée. J'avais très peur de la chute, c'était vraiment ce dont j'avais le plus peur mais j'ai chuté. J'aurais pu faire une grosse chute mais je me suis rattrapée. C'était dans le top 5, en fait nos robes étaient très longues, je me suis pris les pieds dedans".