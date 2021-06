Millie Bobby Brown en couple avec le fils d'un célèbre chanteur ? Les photos dévoilées

La comédienne qui a aussi lancé sa marque de maquillage Florence by Mills portait un haut blanc et une jupe rose longue. Quant à son supposé boyfriend, il avait une chemisette de plage beige avec un palmier et un short beige et bleu. Visiblement en couple, ils ont emmené avec eux Winnie, le chien de Millie Bobby Brown, dans un sac fourre-tout. Pour rappel, l'actrice avait pris ce chien pour lutter contre son anxiété et ses crises de panique.

Ils s'étaient affichés ensemble sur Instagram, sans officialiser

Avant ces photos de cette première sortie publique, Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi s'étaient affichés ensemble au début du mois de juin 2021 sur Instagram. C'est le fil de Bon Jovi qui avait posté un selfie d'eux, souriants, en précisant que c'était sa "BFF" (soit sa "Best Friend Forever", comprendre sa "meilleure amie") avec un coeur. Elle avait confirmé être sa "BFF" avec un émoji licorne. Mais leur forte amitié serait devenue plus que ça.