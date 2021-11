Milla Jasmine évoque son passé de gogo-danseuse : "les gens confondaient ça avec de la prostitution"

Avant de devenir l'un des personnages les plus emblématiques des Marseillais VS Le Reste du Monde et une businesswoman hors pair, Milla Jasmine foulait les podiums en tant que gogo-danseuse. Si la belle brune n'a jamais caché son ancienne profession et toujours assumé ses débuts, elle a néanmoins été au coeur de rumeurs. Lors d'une interview donnée au magazine Public, elle revient sur son passé plus modeste : "Quand je suis arrivée aux États-Unis à seulement 21 ans, je n'avais pas de papiers, donc j'ai pris ce qu'il y avait ! Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi d'être désirée par des hommes, mais je ne l'ai pas assumé pendant longtemps, parce que les gens confondent ça avec de la prostitution. D'ailleurs, on m'a accusée d'avoir été escort, ce qui est totalement faux." La star d'Objectif Reste Du Monde avait d'ailleurs déjà été obligée de se défendre lors d'un clash avec le rappeur Sadek qui l'avait également traitée d'escort.

L'ex-fiancée de Mujdat Saglam, dont la séparation a créé un véritable buzz, évoque également que son passé de gogo-danseuse lui a servi de véritable tremplin pour gagner confiance en elle et évoque ses chirurgies faites au même moment : "Je l'ai fait pour me redonner confiance en moi, à une période de ma vie où j'étais gogo-danseuse et on ne va pas se mentir, c'était plus vendeur d'avoir des grosses fesses et des gros seins. Après, c'est sûr que les techniques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui je m'y prendrais sans doute différemment."

Une nouvelle carrière pour Milla Jasmine

Aujourd'hui, Milla Jasmine est bien loin de ses fins de mois modestes. Grâce à ses nombreux placements de produits, la jeune femme au caractère explosif est désormais une véritable femme d'affaire. Malgré son absence sur les réseaux sociaux elle se confie, toujours dans son interview pour Public, et parle de son tout dernier projet : un concours de beauté qui est censé faire de l'ombre à Miss France.

Le concept ? Venir comme vous êtes. "Il n'y aura pas de critères de taille, d'âge, de situation familiale, ni d'interdiction comme les tatouages, contrairement à Miss France qui exclut plein de gens. L'intégralité du concours va donner un documentaire de 90 minutes. On y découvrira l'élue du jury et du public, choisie sur simples coups de coeur pour son parcours et le discours tenu" explique la star de téléréalité.