Milla Jasmine absente des réseaux pour son couple ? Elle dévoile les vraies raisons de son absence

Milla Jasmine n'est plus trop sur Snap pour "passer du temps avec l'homme" qu'elle aime

Celle qui avait été éliminée des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, par Maeva Ghennam, est absente des réseaux. Milla Jasmine a dévoilé les vraies raisons de son absence des réseaux : son couple. Eh oui, comme vous le savez, l'influenceuse sortirait avec un certain Lorenzo, un homme divorcé (et non marié) qui serait papa de 4 enfants. Et elle préfèrerait profiter à fond de son chéri plutôt que de passer son temps à poster des photos sur Instagram et des stories sur Snapchat.

"Désolée si en ce moment, je ne snape pas beaucoup et que je montre moins mes fesses lol. C'est juste que je passe du temps avec l'homme que j'aime, parce que, oui, je l'aime" a ainsi expliqué Milla Jasmine sur Snap. En plus, "désolée de ne pas me clasher H24 avec les candidats, car j'en ai clairement rien à fou**e" a-t-elle aussi précisé.