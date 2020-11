Miley Cyrus a fêté son anniversaire avec... Hannah Montana

Que devient Hannah Montana depuis la fin de sa série en 2011 ? Et bah malheureusement pour la jeune star, le succès semble s'être perdu avec le temps. Alors que la chanteuse a enchaîné les concerts pendant des années dans des salles pleines à craquer, elle doit désormais animer des fêtes d'anniversaire pour espérer gagner un petit peu d'argent.

Quand Hannah Montana chante pour Miley Cyrus

Ce n'est pas une blague, c'est Miley Cyrus qui vient de nous le prouver. Tandis que l'interprète de Midnight Sky a récemment célébré son anniversaire (28 ans le 23 novembre dernier), l'artiste a eu le bonne idée d'employer Hannah Montana pour faire le show sur scène. Et à en croire sa réaction (voir ci-dessous), c'était visiblement un rêve de petite fille de pouvoir (enfin) croiser la route de Miley Stewart. On la comprend, nous aussi on aimerait la voir nous chanter The Best of Both Worlds.

Bien évidemment, tout ceci est faux, Hannah Montana - qui pourrait d'ailleurs avoir le droit à un reboot à la télé, n'existe pas dans la vraie vie (quelle déception !). En réalité, cette performance étonnante a tout simplement été réalisée par deux artistes : Gigi Goode et Rosy Thorn. A noter d'ailleurs que d'autres Drag Queens étaient présentes à cette soirée afin de permettre à Miley Cyrus d'oublier ses soucis passés et de célébrer ses nouveaux projets.

Saleté de Covid-19, on aurait adoré participer à cette fête !