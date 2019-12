Mike Horn : bloqué en Arctique, il fait une rencontre incroyable et magnifique pour Noël

Mike Horne toujours bloqué en Arctique

Il y a quelques mois, Mike Horn et Borge Ousland se lançaient dans une mission-exploration de tous les dangers en Arctique afin, notamment, de mettre des images sur les effets du changement climatique. Une mission qu'ils ont finalement été contraints d'abandonner face aux conditions extrêmes sur place et à leurs nombreux problèmes de santé.

Récupérés in-extremis par l'équipage du Lance - un navire brise-glace, et leurs proches à bord, les deux aventuriers doivent désormais prendre leur mal en patience avant de retrouver la terre ferme et pouvoir se soigner et récupérer tranquillement. Et pour cause, le navire avance difficilement à l'heure actuelle, confronté à de terribles blocs de glace.

Une rencontre inespérée

Heureusement, comme l'a confié Mike Horn sur son compte Instagram, ces mésaventures ne l'empêchent pas de continuer à voir la beauté de ce monde. La preuve, à quelques heures de Noël, il a eu le droit au plus beau des cadeaux avec une rencontre inespérée : "Noël est arrivé en avance cette année. On a enfin pu rencontrer notre première ourse polaire après 100 jours passés sur la glace. Et elle n'était pas seule. Depuis le Lance, on a pu voir à ses côtés deux petits oursons."

Un événement qui a fait le bonheur de l'aventurier, soulagé de voir encore un peu de vie sur ces terres, et qui l'a convaincu qu'il n'était pas encore trop tard pour changer, "J'étais si heureux de voir ces ours polaires visiblement en bonne santé dans leur propre environnement. Cela m'a donné un petit peu d'espoir, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin pour mon Noël en Arctique."

Un joli cadeau de la part du Père Noël qui, on l'espère, permettra au monde de prendre conscience des vies à protéger sur cette planète.