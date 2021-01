Miguel Herran (La Casa de Papel) isolé et déprimé : il s'explique après son message inquiétant

Ce n'est pas la méga grande forme pour Miguel Herran ! Considéré comme cas contact de la Covid-19, l'acteur de La Casa de Papel s'est retrouvé placé en isolement pendant plus d'une semaine, ce qui a suffit à le "détruire" mentalement comme il l'a confié sur Instagram : "Je ne veux plus parler, ni même manger. Tout s'est arrêté à l'un des moments les plus constructifs pour moi et ça en devient destructeur. Je m'en veux." Son message a rapidement inquiété ses fans qui n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien.

Miguel Herran isolé, il s'exprime

Aujourd'hui,Miguel Herran tient à les remercier avec un post touchant dans lequel il en profite pour aussi donner de ses nouvelles : "Eh bien, il est temps... Je n'aime pas donner d'explications, mais je pense que c'est le moins que vous méritez pour tout le soutien que j'ai reçu ces jours-ci... Tout d'abord. MERCI ! Je me suis senti totalement aimé ces jours-ci, par des connaissances et des étrangers. À aucun moment je n'ai voulu générer toute l'inquiétude qui s'était créée autour de ma photo précédente."

L'interprète de Rio dans La Casa de Papel s'explique ensuite sur son coup de déprime : "Je n'étais pas mal d'être enfermé, j'étais mal de ne pas me sentir positif face à un problème aussi mondial que d'être enfermé dans une maison (...) Plusieurs fois, je me regarde et je vois des attitudes que je n'aime pas, que j'aimerais changer... Et c'est difficile pour moi. Parfois je m'écarte du chemin que j'ai voulu tracer et je n'aime pas ça. Mais c'est la chose la plus normale au monde ! Il n'y a pas lieu de s'alarmer."