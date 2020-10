Michou fête son anniversaire en live sur YouTube : sa famille et Koba LaD s'invitent

C'est le Youtubeur qui cartonne en ce moment : Michou compte désormais 4,64 millions d'abonnés et ne va pas s'arrêter là ! En plus de ses vidéos sur Youtube, il s'est aussi lancé dans la musique. Après son titre Dans le club, il a dévoilé par surprise son premier EP, "My Life", disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Un beau cadeau pour ses fans, révélé ce samedi 3 octobre à minuit. Il faut dire que ce vendredi était particulier pour la star du web puisqu'il a fêté ses 19 ans. Un anniversaire qu'il a passé en compagnie des internautes... mais pas que !

La famille de Michou présente pour son anniversaire en live

Pour fêter ses 19 ans, Michou avait organisé un grand live de 4 heures sur YouTube lors duquel il a rassemblé des milliers de fans, le compteur ayant même dépassé les 200 000 visionnages en direct ! En plus de jouer à des jeux et de manger du gâteau, le youtubeur a aussi reçu la visite de son complice de toujours, Inoxtag, mais aussi de ses proches. Ses parents étaient présents dans le studio et ont même dévoilé des vidéos inédites de l'enfance de Michou.

Koba LaD lui fait une surprise, les Youtubeurs lui laissent des messages

Et ce n'est pas tout puisque Michou a aussi reçu de nombreux messages de Youtubeurs via des vidéos diffusées en fin de soirée. Léna Situations, McFly et Carlito ou encore Tibo inShape en ont profité pour souhaiter un bon anniversaire à Michou mais ils ne sont pas les seuls puisque Cyril Hanouna et Black M ont également participé. Mais la plus grosse surprise était la présence de Koba LaD, le rappeur préféré de Michou, qui a débarqué dans le studio ! Un anniversaire dont le Youtubeur devrait se souvenir longtemps !