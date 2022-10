Meurtre de Lola : le compte TikTok de la tueuse présumée a gagné des milliers d'abonnés, les internautes fous de rage

"Le nombre d'abonnés et de likes sur le compte TikTok de la meurtrière de Lola ne fait qu'augmenter. L'humain me dégoute", "Par contre il faudrait m'expliquer qui sont ces gens qui s'abonnent à elle... C'est une dinguerie elle a tué une enfant 😡🤬", "Le compte TikTok de la meuf qui a tué Lola il prend 10 abos toutes les secondes... Ce matin elle était à 1000 et là, elle a bientôt 10k. Pourquoi vous vous abonnez à elle c'est très grave sérieux", "Le compte de la meurtrière de Lola a été retrouvé sur TikTok, et le pire, c'est que ses abonnés et like augmentent super vite... Vous avez quoi dans le cerveau ??", "Ils sont vraiment en train de s'abonner aux tiktok de la meuf qui a enlevé la vie a Lola ?????????? Bande de cons", peut-on lire, entre autres, sur Twitter.

Pour rappel, Dahbia B. reste pour le moment le suspect numéro un mais n'a pas encore été jugée. L'enquête suit son cours.