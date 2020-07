Messi "à moitié autiste" et Griezmann sans "cojones" : les propos de Christophe Dugarry indignent

Voilà des propos que l'on risque de reprocher à Christophe Dugarry pendant un petit moment. Dans son émission Team Duga sur RMC, l'ancien international français a qualifié Lionel Messi de "gamin à moitié autiste", sans épargner Antoine Griezmann. Parlant de la place du Champion du monde 2018 au Barça, il s'est emporté : "Griezmann, il perd des ballons ! Il joue petit bras ! C'est la faute à Messi s'il a peur ? Il a peur de quoi ? D'un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n'a qu'à montrer ses "cojones" au bout d'un moment. Il a qu'à lui mettre une tarte dans la gueule s'il a un problème, ça fait un an qu'on dit qu'il y a un problème avec Messi". Il fait ici référence au fait que l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid a du mal à s'adapter au sein du FC Barcelone, qu'il a pourtant intégré il y a maintenant un an.

Dugarry dérape sur Messi et Griezmann

Le consultant a ajouté "Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C'est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras. Griezmann n'a qu'à aller voir Messi pour qu'ils règlent leur problème". Des propos qui ont créé un petit moment de malaise sur le plateau, et les propos de Julien Cazarre qui ont suivi n'ont pas arrangé les choses : "J'étais à deux doigts de dire l'autre mongolien de nain d'autiste, heureusement que je ne l'ai pas dit. On respecte évidemment tous les autistes, à commencer par Lionel Messi", a-t-il réagi. De quoi susciter de vives réactions chez les supporters car si Julien Cazarre intervient en tant que chroniqueur et comique, Dugarry, lui, est à la tête de l'émission et donc responsable des propos qui y sont tenus.