Mennel (The Voice) explique pourquoi elle ne porte plus le turban

C'est sur le plateau de Balance ton post le 5 mars 2020 que Mennel faisait son grand retour. Suite à son passage controversé dans The Voice 7, où elle avait magnifiquement interprété le tube Hallelujah de Leonard Cohen, la chanteuse avait fait l'objet de nombreuses critiques à cause de son turban et ses commentaires jugés polémiques sur les attentats qu'elle avait posté sur Twitter. A tel point qu'elle décidait de quitter la compétition. Deux ans plus tard, elle a changé de vie : elle s'est mariée, a déménagé loin de la France avec son époux, et, comme vous avez pu le remarquer, ne porte plus le turban.

Pourquoi Mennel ne porte plus le turban

Dans un poème partagé sur Instagram, l'interprète de "Je pars mais je t'aime" explique pourquoi elle a décidé d'enlever son turban, et ce n'est pas à cause d'un changement de croyances : "Je t'aime toujours autant et en te retirant je n'ai pas changé pour autant", assure-t-elle. Elle veut faire passer un message important : "J'ai le coeur qui ne cesse de dire écoutez moi, voyez qui je suis vraiment. Je ne suis pas porte-parole de vos souffrances ou de vos croyances. Je suis chanteuse espoir d'une France. Je suis aimante et je veux partager cet amour dénué de tout signe de tout appartenance."

Elle ne veut tout simplement pas "être réduite à [s]on apparence"

Elle appelle au respect : "Je ne me sens pas déshonorée par cette image de femme voilée. Mais aujourd'hui je fais un autre choix. Le voile est une personnelle décision. Voilée ou non, respectez nos convictions. Loin de vous décevoir mais je dois le retirer. Mon cheminement spirituel dessine ma voie. [...] Ce n'est pas le choix de montrer mes cheveux, ou faire la belle. Mais celui d'être en paix avec moi, sans labels." Elle ne veut tout simplement pas "être réduite à [s]on apparence" et veut être considérée "par [s]es qualités et [s]on talent.". "On me dira : tu n'es plus musulmane ? Je répondrais : ma foi se définit-elle par mon apparence ? Faut-il que je montre patte blanche ?" Pour conclure, elle ajoute ne jamais avoir voulu toutes ces critiques et appelle à la paix : "Notez qu'Aujourd'hui je clarifie mon image, et continue ma carrière, malgré toutes les critiques et jugements. [...] Je ne me suis jamais positionnée en guerre. Ce combat n'est pas à moi. Ce combat n'est pas le mien. Pas de gagnant".