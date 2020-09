Mélanie Da Cruz (Les Marseillais) règle ses comptes avec Ricardo : Nehuda réagit

Le retour de Nehuda et Ricardo Pinto n'a pas fait plaisir à tout le monde dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Nikola Lozina et Mélanie Da Cruz ont carrément déchanté ! Il faut dire qu'ils ne gardent pas un super souvenir de leur dernière aventure avec le couple dans Les Anges 8, mais le chéri de Laura Lempika a quand même accepté de mettre les rancoeurs de côté pour la compétition. Une tâche un peu plus difficile pour Mélanie Da Cruz. Son accueil glacial a d'ailleurs donné envie à Ricardo Pinto de l'éliminer.

Mélanie Da Cruz VS Ricardo Pinto

Il a alors tenté de mettre une stratégie en place avec Nehuda, Marvin et Angèle, mais elle est vite tombée à l'eau car l'ex-candidate de The Voice a décidé de ne pas le suivre. Mélanie Da Cruz a donc été sauvée grâce à Nehuda et à Marvin puisque le candidat s'est sacrifié lors de la dernière cérémonie d'élimination dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. En tout cas, la maman de Swan a été ravie de découvrir le plan de Ricardo Pinto dans son dos : "À peine arrivé, il essaye de me faire dégager. Des rancunes parce que t'as pas su me dire ta mère en face", a-t-elle balancé sur Instagram.

Mélanie Da Cruz a aussi confié : "À ce moment-là, je ne me doute de rien car j'ai accepté les excuses de Ricardo la vielle. D'ailleurs c'est moi qui dit à Nikola que je ne voterai pas pour Nehuda et Ricardo car ils viennent d'arriver dans l'aventure. Grâce à cet épisode, j'ai compris beaucoup de choses car sur le moment tu ne sais pas qui dit vrai, ce que les gens disent en interview. Là, j'ai pu voir. Il n'y a que Nehuda qui m'a dit la vérité..." En bref, vous l'aurez compris, Ricardo Pinto, qui s'est confié en interview pour PRBK, et la compagne d'Anthony Martial sont toujours en froid et ça n'est pas près de changer !

Nehuda réagit

De son côté, Nehuda a réagi à toute cette histoire via le Instagram de Ricardo Pinto : "À quel moment j'ai voulu voter contre Mélanie ?! Angèle, elle, était bien d'accord de voter contre Mélanie. Moi, je n'avais rien à craindre. Pas besoin de trahir les autres pour sauver ma place."