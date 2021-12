Meghan Markle et le Prince Harry dévoilent (enfin) le visage de leur fille Lilibet sur une carte de Noël

Qui a dit que les miracles de Noël n'existaient pas ? Le 4 juin 2021, Meghan Markle et le Prince Harry sont devenus parents pour la deuxième fois. C'est en effet à cette date que l'ex-star de Suits a donné naissance à une petite fille prénommée Lilibet. Or, là où le couple s'était empressé de dévoiler la bonne nouvelle au monde entier, il s'était jusqu'à présent montré frileux à l'idée de dévoiler le visage de ce bébé.

Lilibet se dévoile enfin

Bonne nouvelle, c'est désormais chose faite. A l'occasion d'une carte de Noël publiée sur le site Team Rubicon - une association humanitaire qui vise à aider les plus démunis à la suite de catastrophes naturelles, les jeunes parents ont accepté de poser avec leurs deux enfants.

Sur cette photo qui aurait été prise au cours de l'été dans leur maison à Santa Barbara en Californie (USA), on y découvre ainsi Meghan Markle et le Prince Harry tout sourire, tandis que la jeune Lilibet semble la plus heureuse du monde dans les bras de sa mère et que le jeune Archie Harrison (2 ans) - qui n'a pas les cheveux de son oncle, paraît déjà bien espiègle.

La belle action de Meghan Markle et le Prince Harry

"Joyeuses fêtes à tous. En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet, a également écrit le couple sur la carte. Archie a fait de nous un "papa" et une "maman" et Lili nous a permis d'être une famille complète." Une petite déclaration toute mignonne, suivie d'une belle annonce : "Alors que nous regardons désormais vers 2022, nous avons fait quelques dons pour vous à différentes organisations qui honorent et protègent les familles, que ce soient celles qui sont parties d'Afghanistan ou les familles Américaines dans le besoin".

Une photo tant attendue + une bonne action : on en connait qui veulent être parfaitement dépeints dans la série The Crown !