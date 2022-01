McDonald's : fini la sauce moutarde ? La chaîne de fast food s'explique et rassure les accros

Mais pourquoi est la sauce moutarde est-elle indisponible ? S'agit-il d'une rupture de stock liée à la flambée des prix des matières premières comme le pensaient certains internautes ? Pas du tout. Le Parisien a mené l'enquête et a la réponse : McDonald's a tout simplement décidé de retirer momentanément le produit de la vente.

La raison ? Le lancement de nouveaux produits et plus précisément de la sauce façon tartare de ses Street and Dips (le P'tit fish & chips et le P'tit chicken & fries). La sauce moutarde est donc momentanément suspendue. Mais pourquoi ce choix ? Selon l'enseigne, la sauce moutarde est tout simplement "celle qui a un taux de prise plus faible par rapport aux autres", c'est-à-dire qu'elle se vend moins que la sauce chinoise ou bien la sauce barbecue. Les fans de la sauce moutarde vont donc devoir patienter avant son retour.