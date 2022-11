Mauvaise nouvelle : vous ne pourrez bientôt plus regarder vos programmes préférés en avance

Alors que Netflix nous assomme à coups de séries, films, documentaires et même télé-réalité, la concurrence est rude côté plateforme. Prime Vidéo, Disney+, OCS... les Français ont déjà pas mal de choix et toutes ne peuvent pas survivre. Comme par exemple Lionsgate+ qui devrait prochainement s'arrêter chez nous. Mais elle n'est pas la seule menacée. Promue comme un "Netflix à la français", Salto devait être le moyen parfait de rassembler des programmes inédits, avec une association entre TF1, M6 et France Télévisions. Sauf que ce beau projet, lancé fin 2020, s'essouffle déjà.

TF1 et M6 quittent Salto, ciao les épisodes en avance

Si rien n'est encore officiel, Salto viendrait déjà de perdre deux actionnaires majeurs. Comme le précise La Lette A, TF1 et M6 auraient décidé de se retirer de la plateforme lors d'un conseil de surveillance qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Les deux chaînes privées proposaient de nombreux contenus en avance sur Salto comme les feuilletons Ici tout commence et Demain nous appartient, leurs séries ou encore des émissions comme L'amour est dans le pré ou Le Cross. Pour l'instant, les programmes restent disponibles avec quelques jours d'avance... mais pour combien de temps ?

Et surtout, pourrons-nous toujours voir nos programmes en avance, même si TF1 et M6 signent le divorce avec Salto ? Pas impossible puisque chacune propose désormais son offre payante (MyTF1 Max et 6PlayMax). Mais ce n'est qu'une supposition pour le moment.

Quelles solutions pour sauver Salto ?

Comme le précise La Lettre A, France Télévisions pourrait aussi choisir de quitter Salto. Une chose qui ne serait pas étonnante puisque le groupe avait déjà confié en mars dernier son envie de fuir la plateforme. Mais alors, que va-t-il advenir de Salto ? Va-t-on vers la fermeture définitive ? Pas nécessairement. La Lettre A précise que Canal+ serait intéressé pour la reprendre. De son côté, Les Echos indique qu'un groupe étranger pourrait aussi se porter acquéreur tel que le groupe britannique Sky ou le groupe scandinave Viaplay. Affaire à suivre.