Massacre à la tronçonneuse (Netflix) : on valide cette version moderne et réussie du film d'horreur culte

Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre en VO) fait partie des films d'horreur cultes. Et alors que le premier film de 1974 est basé sur une histoire vraie (celle du "boucher de Plainfield"), la franchise continue de terroriser les différentes générations. C'est pour cela qu'un nouveau film Massacre à la tronçonneuse a vu le jour, et il est dispo sur Netflix depuis ce vendredi 18 février 2022. Même s'il s'agit du 9ème volet de la franchise horrifique, il est à regarder comme une suite du premier volet sur Leatherface.

L'histoire ? Melody, sa soeur Lila et des amis partent vivre dans la petite ville de Harlow, au Texas. Leur but ? Relancer l'activité dans cette ville fantôme, pour en faire une nouvelle destination de rêve pour les jeunes bobos qui veulent quitter les grandes villes. Mais leur rêve se transforme rapidement en cauchemar quand Leatherface, le célèbre tueur en série auteur d'un massacre en 1973, refait surface pour se venger...

Des scènes flippantes et sanglantes

Leatherface qui a inspiré les "chuchoteurs" dans The Walking Dead est de retour ! Dans cette nouvelle version de Massacre à la tronçonneuse, les scènes d'angoisse sont nombreuses. En même temps, le scénariste Fede Alvarez qui a travaillé sur le projet est notamment connu pour avoir réalisé Evil Dead (de 2013) et Don't Breathe - La maison des ténèbres. Il connaît donc bien les codes de l'horreur, qu'on retrouve dans le film. Plusieurs plans jouent avec nos nerfs. Certaines séquences ont même un suspense insoutenable et nous font réellement peur ! Mais il y a aussi des scènes ultra sanglantes et gores, pour les fans d'hémoglobine. Du sang, du sang et encore du sang (peut-être un peu trop parfois) ! Le massacre ici est clairement décomplexé, le serial killer sort sa tronçonneuse à tout-va. Mais le contrat est rempli, on sursaute et on flippe.