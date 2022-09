Mask Singer 4 : qui est le Chat, la deuxième star internationale ? Tous les indices et théories

Ce n'est pas un épisode de Mask Singer 4 comme les autres que TF1 va diffuser aux téléspectateurs, ce mardi 27 septembre. Chantal Ladesou, Jeff Panacloc, Vitaa et Kev Adams vont bien évidemment toujours tenter de démasquer l'un des costumes toujours en course (la Tortue, le Singe, la Mariée, l'Ours et l'Éléphant, que tout le monde a déjà grillé). Mais on va surtout découvrir l'identité de la deuxième star internationale de la saison, déguisée en Chat. Pour découvrir son identité, les enquêteurs n'auront à leur disposition que deux magnétos indices et une seule performance vocale. Alors, qui va succéder à David Hasselhoff et son costume de Cobra ? Certains ont déjà leur petite idée !

Un premier indice révélé

Chaque année, la production met en place un dispositif impressionnant pour garder secrète l'identité des stars, mais elle s'amuse aussi à dévoiler des indices sur ses réseaux sociaux. On peut dire que celui qui concerne le Chat n'est pas vraiment d'une grande aide ! En effet, sur Instagram, on voit que le Chat est à Los Angeles... Comme énormément de stars internationales.