Mask Singer 4 : prix, heures de travail... Les secrets des costumes révélés par la chef costumière

L'enquête avance à vitesse grand V dans Mask Singer 4 ! La semaine dernière le Chevalier, qui cachait Laurent Maistret, a été démasqué. L'aventurier n'a d'ailleurs pas caché sa déception après son élimination. Ils ne sont donc plus que cinq costumes dans la course : la Mariée, le Singe, la Tortue, l'Ours et l'Éléphant, que tout le monde a déjà grillé.

Ce mardi 27 septembre 2022, l'un d'eux va encore devoir faire ses valises. Mais ce qui va surtout marquer ce prime exceptionnelle est la présence de la deuxième star internationale de la saison, après David Hasselhoff déguisé en Cobra.

Tous les secrets des costumes

Si chaque semaine, le jury et les téléspectateurs mènent l'enquête pour découvrir l'identité des célébrités, les véritables stars de Mask Singer sont les costumes. Ce mardi 27 septembre, Valérie Expert et Gilles Ganzmann ont reçu Marie-France Larrouy, la chef costumière du programme, dans l'émission Sud Radio médias.

"Il y a un chef d'orchestre là-dedans, et c'est moi. C'est moi qui propose des maquettes pour Mask Singer. On réfléchit sur le design, les matières. Et tout en réfléchissant sur ces maquettes, il faut aussi penser que le costume va être porté, qu'il va être sur scène, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dessiner n'importe quoi parce qu'il y a des limites", explique-t-elle.

Dans l'interview, Marie-France Larrouy révèle tous les secrets des costumes et admet notamment qu'ils ne sont pas facile à porter : "Quand on n'a pas l'habitude de porter un masque, on va tout de suite trouver que c'est lourd. Et ça, je le conçois et je compatis. Avant de les faire porter aux personnalités, je les essaie, je les regarde. On a une balance, on pèse, on voit si ce chapeau, on peut le rendre moins lourd, ou si on peut alléger la matière. Je fais très attention à ce que ça ne dépasse pas un certain poids".

"Faire un personnage en entier, ça prend 300, 400 ou 600 heures"

Pour réaliser les costumes, la chef costumière et ses équipes livrent un vrai travail de titan ! "Faire un personnage en entier, ça prend 300, 400 ou 600 heures", révèle-t-elle, avant d'ajouter : "Là, pour la saison 4, on a démarré un petit 3 mois avant. On y arrive, mais c'est toujours difficile parce que le plus compliqué aujourd'hui, c'est l'approvisionnement des matériaux. On ne trouve pas tout ce qu'on veut. On crée nos propres tissus : on va mélanger des matières, superposer des matières (...) Dans mon équipe, on est une dizaine. Plus vous avez de gens, plus ça devient compliqué. Et puis c'est des gens qui sont spécialisés. Moi, je travaille beaucoup par exemple, je fais 15h par jour, minimum".