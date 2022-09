Mask Singer 4 : Jeff Panacloc censuré par TF1 ? Il confirme avoir été coupé et explique pourquoi Jean-Marc parle si peu

Après le démasquage du Pharaon et du Dalmatien, l'enquête continue dans Mask Singer 4. Les internautes sont saoulés par certains personnages comme le Singe, dont ils ont grillé l'identité et, sur les réseaux, certains ont aussi dénoncé les blagues un peu lourdes et vulgaires de Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panacloc.

"C'est compliqué de trouver le juste milieu en vrai"

Interrogé sur les critiques de certains téléspectateurs, Jeff Panacloc n'a pas hésité à répondre. "Je les emm*rde les gosses" a d'abord lâché Jean-Marc lors d'une interview donnée au Buzz TV Le Figaro. "J'ai un public qui me suit et si j'édulcore, on va me dire 'Oh la la, ce n'est plus Jean-Marc, ce n'est plus toi' mais si j'en fais trop, les autres vont me dire 'il en fait trop, il est trop vulgaire'" a d'abord confié Jeff Panacloc qui s'était fait taper sur les doigts par la prod avant d'ajouter : "C'est compliqué de trouver le juste milieu en vrai".

L'humoriste a ensuite confié qu'il était évidemment "difficile" de plaire à tous. "Je me suis fait connaître comme ça et à l'époque, on ne trouvait rien à redire, on disait : 'Jean Marc il est formidable, il dit tout haut ce que les pense tout bas' et puis maintenant, ça commence à vriller dans l'autre sens. C'est le jeu."