Mask Singer 2 : les éliminations truquées ? "C'est très prévu à l'avance"

Sur les 12 célébrités participant à la saison 2 de Mask Singer, elles ne sont plus que 10. Alors que l'émission était lancée ce samedi 17 octobre 2020, les téléspectateurs ont découvert l'identité de Laure Manaudou, qui se cachait derrière le Loup et de Frédérique Bel derrière la Bouche. Présente sur le plateau de TPMP ce lundi 19 octobre 2020, cette dernière est revenue sur sa participation étonnante : "A des périodes improbables, on fait des choses parfois improbables. [...] Je suis une artiste. Chanter j'adore, me déguiser j'adore (...) J'ai commencé la télé avec La minute blonde, on m'a dit : 'Tu ne feras jamais de cinéma' (...) Ça fait vingt ans que je tourne, j'ai la carte blanche, je peux faire ce que je veux !".

Mask Singer truquée ?

Selon Jean-Michel Maire, l'actrice a participé à l'émission uniquement pour l'argent, ce qu'elle dément. Gilles Verdez, quant à lui, accuse l'émission d'être truquée et scénarisée : "J'ai encore une fois l'impression qu'on dupe les gens. Quand les membres du jury prononcent les noms, comme par hasard, ils citent Laure Manaudou très vite et vous, Frédérique Bel, Kev Adams vous cite à a fin. Selon mes informations, c'est quand même très prévu à l'avance."

Gilles Verdez accuse

Selon lui, le départ des candidats est même organisé à l'avance : "Vous faites un tout petit peu semblant d'être déçue de sortir, mais selon mes informations, il y a des disponibilités des uns et des autres. C'est un peu encore une fois comme sur certaines émissions de TF1, c'est-à-dire que, en fonction du calendrier des uns et des autres, on les fait sortir au bout de 1 ou 2 émissions." Selon lui, le vote du public et du jury est "organisé", ce qui semble surprendre Frédérique : "Je n'ai pas l'information" a-t-elle déclaré.