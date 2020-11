Marvel Fitness libéré de prison : l'avocat du YouTubeur s'exprime

Après avoir été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme, à une amende et à l'intediction de revenir sur YouTube en tant que créateur, Marvel Fitness a été libéré. C'est l'avocat du YouTubeur, Juan Branco, qui a annoncé que son client était libre. Il s'est confié sur la libération du YouTubeur et l'audience qui l'attend en décembre 2020.

C'est avec beaucoup d'motion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. — Juan Branco (@anatolium) November 18, 2020

Marvel Fitness avait été accusé d'avoir lancé des "raids numériques", c'est-à-dire des campagnes de harcèlement en ligne, contre d'autres influenceurs et des anonymes. Le YouTubeur avait été reconnu coupable de harcèlement moral sur neuf personnes et de violence sur avocat. Son avocat veut "faire jaillir définitivement la vérité" Juan Branco, avocat de Marvel Fitness, a précisé à propos de la libération de son client : "Malgré la tentative des parties civiles, fait rare et détestable, de peser sur les débats en demandant son maintien en détention, la Cour a fait droit à notre demande". Et il espère que "la vérité" éclatera prochainement : "Il s'agira maintenant avec ma consoeur versaillaise Audrey Bou Chalhoub de faire jaillir définitivement la vérité le 15 décembre" 2020, "lors de l'audience au fond". Il a également tenu à remercier les abonnés de Marvel Fitness pour leur soutien sur les réseaux : "Merci à tous (ou presque) pour votre mobilisation".