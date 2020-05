Martin Feragus (Top Chef 2020) éliminé : il répond aux critiques sur l'élimination de Mory

"Je n'imaginais pas un tel déferlement de mauvaises critiques"

Interrogé par TV Mag, Martin Feragus a avoué se sentir "apaisé" et "fier" de son parcours. "Je n'ai pas de regret, mais j'aurais préféré que nous soyons départagés sur une dernière chance plutôt que sur une épreuve coup-de-poing" a-t-il même déclaré. Mais le candidat sortant est surtout revenu sur les nombreuses critiques reçues sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes l'accusent d'être responsable de l'élimination de Mory Sacko lors de l'épreuve de la guerre des restos.

"Mes parents travaillent tous les deux dans la télévision et m'avaient mis en garde sur l'approche aux réseaux sociaux et aux médias" a-t-il confié au Huffington Post, "Maintenant je n'imaginais pas un tel déferlement de mauvaises critiques et de dépréciation". "Les gens nous jugent sur ce qu'ils voient à la télévision et ce n'est pas forcément très bien englobé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière car on ne voit pas tout. Maintenant, je me suis fait à ces critiques négatives. Le moment le plus dur restera la défaite sur la guerre des restos et ce qui s'en est suivi" a-t-il continué d'expliquer.

Quant au départ de Mory, Martin a déclaré : "Je suis effectivement en grande partie responsable de l'échec sur cette épreuve, ça entraîne forcément Mory en dernière chance, et il est éliminé. Énormément de personnes m'ont tenu, et me tiennent encore, responsable de son élimination. Ça a été difficile".