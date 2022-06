Mariés au premier regard : un candidat papa, il présente son bébé

Cyril papa d'une petite fille, son annonce en photos

Au début du mois d'avril, Cyril dévoilait à ses abonnés qu'il allait bientôt devenir papa pour la première fois. "Il y a deux ans, vous m'avez découvert derrière vos écrans et depuis le temps a passé et plus que passé... J'ai pu rencontrer celle qu'il me fallait, celle avec qui je pouvais me projeter, fonder une famille et vivre un avenir paisible" avait écrit le candidat de Mariés au premier regard 4. Une nouvelle vie qui vient de prendre un joli tournant puisque le couple a accueilli son premier enfant.

C'est encore sur Instagram que Cyril a dévoilé à ses abonnés la naissance de son bébé, une petite fille prénommée Paola. "J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Paola née le lundi 6 juin 2022. Tout va bien pour elle, elle se porte bien pour le plus grand bonheur de ses parents. Elle prend des forces et découvre ce nouveau petit monde pour elle. La plus belle des fiertés et des récompenses" a écrit l'heureux papa qui a aussi dévoilé deux images du bébé et elles sont à croquer.