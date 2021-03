Manifest saison 3 : la bande-annonce folle qui tease des révélations

Depuis deux saisons, Manifest nous tient en haleine. Mais qu'est-il arrivé aux passagers du vol 828 qui, après 5 ans, sont réapparus comme si seulement quelques heures s'étaient écoulées ? Au fil des épisodes, la série a épaissi son mystère avec la "date de mort", date butoir à laquelle les passagers sont censés mourir. Sauf que le final de la saison 2 a tout remis en question puisque Zeke (Matt Long) a survécu à sa mort planifiée. Encore plus dingue ? Un morceau de l'avion était retrouvé dans l'océan... alors qu'il est censé avoir explosé. Ne comptez pas sur la bande-annonce de la saison 3 pour vous éclairer.

La bande-annonce de la saison 3 de Manifest est arrivée

Après avoir visionné la bande-annonce de la saison 3 de Manifest, vous aurez d'ailleurs peut-être encore plus de questions que de réponses... On peut voir que Ben (Josh Dallas) va découvrir le morceau de l'avion qui a été repêché ce qui va mener à de nombreuses interrogations. Pourquoi a-t-il la main qui brille ? Qui est la nouvelle survivante qui va faire son arrivée et a des visions ? Et si tout le monde était en fait mort pendant le vol ? Bref, de quoi se prendre encore plus la tête ! Et ce n'est pas tout puisqu'à la fin de la vidéo, on peut voir que l'avion a été presque entièrement reconstitué. What ? Notre cerveau va encore devoir travailler devant les épisodes !

Si vous voulez des réponses à vos théories sur Manifest, la saison 3 devrait quand même bien en apporter, même si ça ne se voit pas au premier abord. Le créateur, Jeff Rake, a assuré qu'on en saura plus sur la disparition du vol 828. "La révélation du mystère concernant le morceau de l'avion va s'étaler sur toute la saison. Cependant, il y aura des révélations qui auront lieu dans les premiers épisodes (...) Nous allons arriver à un point de clarté concernant certaines questions fondamentales sur ce mystère" a-t-il assuré à SyFy Wire. La saison 3 de Manifest débute le 1er avril sur NBC et sera disponible en France en US+24 sur Salto. Découvrez aussi les premières infos sur la suite de la série.