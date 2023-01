Malgré un salaire royal, Nicolas Waldorf annonce son départ d'Incroyables transformations sur M6

En ce début d'année 2023, M6 mise sur Le château de mes rêves pour occuper ses téléspectateurs en fin d'après-midi. Le docu-réalité distille deux épisodes au quotidien entre 16h50 et le début de La meilleure boulangerie de France à 18h35. Dans les prochains mois, M6 rappellera Incroyables transformations en fin d'après-midi la semaine. Un changement de taille surviendra pour la prochaine saison de l'émission de relooking. Et pour cause, celle-ci ne sera plus portée par Nicolas Waldorf, présent depuis la diffusion du tout premier épisode en 2019.

Nicolas Waldorf annonce son départ d'Incroyables transformations

Nicolas Waldorf a été l'invité de Jordan de Luxe dans Chez Jordan le lundi 30 janvier 2023 sur C8. C'est par ce biais qu'il a choisi d'annoncer son départ d'Incroyables transformations. "J'arrête Incroyables transformations. Ce n'est pas une blague. Je passe à autre chose. Je ne l'ai dit à personne", a-t-il lâché.

Celui qui a été la cible de lourdes accusations après son relooking de Loana a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter Incroyables transformations. "J'arrête parce que j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai pris cette décision parce que j'écris une autre émission pour M6 en laquelle je crois énormément. Pour moi, elle a plus de sens avec l'époque qu'on vit", a-t-il expliqué.

Qui va remplacer Nicolas Waldorf sur M6 ?

Le coiffeur, qui a été confronté à une demande en mariage dans Incroyables transformations, a assuré qu'il ne quittait pas le groupe M6. Jordan de Luxe a cherché à en savoir plus sur son remplaçant dans l'émission de relooking. "J'ai des remplaçants qui sont hyper-compétents. Il y a une équipe en or. Lors de la dernière saison, j'avais déjà un peu de mal. J'ai beaucoup enchaîné les tournages...", lui a répliqué Nicolas Waldorf.

Nicolas Waldorf a estimé qu'il était arrivé au bout d'un cycle. "J'ai fait 900 relookings. Je n'en ai pas ras-le-bol, mais j'ai envie de le faire différemment", a précisé celui qui veut donner un autre sens à ses actions dans les médias. Son départ intervient alors qu'il était "très bien payé". Le coiffeur a confié qu'il gagnait "près de 20 000 euros par mois" pour ses relookings dans Incroyables transformations...