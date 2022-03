Incroyables transformations : une demande en mariage après un relooking, gros moment d'émotion

Incroyables transformations : une candidate demandée en mariage

Dans Incroyables transformations sur M6, Léa Djadja, Nicolas Waldorf et Charla Carter ont eu une belle surprise. Après le relooking de Loana qu'elle avait détesté et détruit, et que Nicolas Waldorf avait répondu au clash, les experts ont eu droit à une séquence émotion : une demande en mariage.

Dans l'épisode d'Incroyables transformations diffusé ce jeudi 17 mars 2022 sur M6, Alix était venue se faire relooker. Cette ex-mannequin a tenté plusieurs fois d'avoir un bébé et a fini par tomber enceinte d'un enfant, une petite fille prénommée Alia. Et si la candidate est complexée par sa peau, qui a des boutons à cause de problèmes hormonaux, sa maman déteste les leggings d'Alix et ses tenues confortables. Alix a donc décidé de se reprendre en mains et de changer de look.