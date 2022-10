Maeva Ghennam se retrouve à l'Assemblée nationale... mais elle s'en serait bien passé

Habituellement, les stars de la télé-réalité adorent faire parler d'elles. Que ce soit dans les émissions de la TNT à coups de clashs ridicules ou de petites phrases improbables sorties de nulle part, ou bien sur les réseaux sociaux à travers quelques posts sexy et stories plus ou moins intéressantes sur la folie de leur quotidien. Mais cette fois-ci, on imagine que certaines d'entre elles auraient préféré être oubliées.

Maeva Ghennam, Manon Tanti... visées par un projet de loi

Ce jeudi 6 octobre 2022, l'Assemblée nationale était en effet réunie afin de proposer une loi pour lutter contre la fraude au compte personnel de formation (le fameux CPF) et interdire le démarchage des titulaires. A cet effet, le député Thomas Mesnier (LREM) - à l'origine d'un texte déposé en août dernier, n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur certains candidats de télé-réalité soupçonnés de participer à de telles arnaques.

Présent à la tribune, ce dernier s'est dans un premier temps amusé à lire une story publiée par une star de la télé sur Instagram, "C'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'Etat. C'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent", avant de déplorer l'omniprésence d'un tel discours sur ces réseaux. "Ces mots, c'est Maeva Ghennam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram, a-t-il rappelé, dépité. J'aurais pu citer Manon Tanti, 3 millions d'abonnés, Greg (Yega), Hillary, Marc (Blata)... Tous ces influenceurs qui ont fait la promotion des formations au CPF, prétendument gratuites donc, mais surtout coûteuses pour l'Etat, et en promettant monts et merveilles à leur issue. La réalité est souvent loin de ces mirages."

Des mots qui ont été validés par Booba, en guerre contre ceux qu'ils renomment influvoleurs depuis plusieurs mois.