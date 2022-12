Maeva Ghennam et Manon Marsault s'embrouillent à Dubaï : la vidéo de leur bagarre évitée de justesse fuite

Décidément, Maeva Ghennam est la reine des embrouilles ! Il y a quelques jours, la star des Marseillais aurait failli se retrouver au coeur d'une bagarre alors qu'elle était de sortie pour regarder le match de Coupe du Monde France-Maroc.

"Je rejoins les Tanti voir le match... J'arrive et je reçois un glaçon dans ma tête ! Je me retourne, je cherche à savoir qui c'est. Il y a une table avec des mecs et il y a en a un qui me dit 'c'est lui' en me parlant de ses copains. (...) Ils se foutaient de ma gueule et ça part en embrouille. Ils commencent à filmer avec leurs téléphones. Moi je fais la même chose, je les filme. Et là, ça part en vrille total. Eux, ont le droit de me filmer, mais quand c'est moi ils pètent un plomb", a d'abord expliqué celle qui a trahi Julien Tanti dans le Cross.

"Ils voulaient me frapper ! Après, ils se sont fait virer comme des malpropres. Les gens.. Je vous jure je passais une soirée tranquille avec mes amis. Il m'arrive toujours des dingueries, ils sont toujours là à me casser les bonbons alors que je ne calcule personne !", a-t-elle ajouté.

Une bagarre évitée de justesse

Ce mardi 27 décembre 2022, Shayara TV, a balancé la vidéo de la fameuse embrouille. Dessus, on voit clairement Maeva Ghennam et Manon Marsault péter un plomb contre des inconnus.