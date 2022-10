Maëva Ghennam : "Ça fait trop longtemps qu'elle tourne autour de moi", Maes balance qu'elle voulait se mettre en couple avec lui

C'est LA rumeur qui fait vibrer les fans de Maëva Ghennam depuis quelques jours, la star des Marseillais aurait couché avec Maes ! Un audio dans lequel le rappeur se vante auprès de ses potes d'avoir eu une aventure avec la candidate a fuité. "J'avoue, Maeva Ghennam, c'est quelque chose quand même. Que Dieu me pardonne, mais j'étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé. Je l'ai supprimée de partout. Je suis en mode abeille, je pique une fois je taille. Après elle me dit 'monte dans la voiture et viens chez moi'. Je lui dis 'non, je prends ma voiture et après, moi je rentre'. Elle me dit 'non, monte dans la voiture, je te prends un taxi'. Je lui ai dit, 'tu crois que je suis une escorte ?'", entend-on

Maëva a ensuite rapidement nié. "Je n'ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c'est faux. Je suis rentrée seule, y'avait Akram et Niska et mes amies", a-t-elle déclaré dans une discussion dévoilée par Vaarruecos, avant de balancer la conversation qu'elle aurait eu avec le rappeur sur Instagram.

"Elle me parlait de se mettre avec moi"

Ce vendredi 21 octobre 2022, Booba, qui est toujours à l'affut quand quelque chose sort sur un candidat de télé-réalité depuis qu'il est en guerre contre les influenceurs, a balancé un nouvel audio de Maes.