M.O.D.O.K : Marvel dévoile sa nouvelle série d'animation totalement folle et débridée

Qui a dit que Marvel n'était pas capable de nous surprendre ? Alors que le studio prépare actuellement des séries classiques issues de l'univers du MCU à destination de Disney+, il vient également de teaser un autre projet bien plus surprenant. A l'image de DC qui alterne les fictions tout public (Arrowverse) et un peu plus sombres / ambitieuses (DC Universe avec Titans, Doom Patrol...), Marvel va enfin oser quelque chose de différent.

Marvel se lâche enfin

Ainsi, c'est M.O.D.O.K qui débarquera prochainement sur Hulu (une plateforme de streaming appartenant à Disney) avec pour objectif de détourner le monde super-héroïque d'une façon irrévérencieuse. On peut le découvrir dans des premiers teasers, l'humour y sera nettement plus adulte et les créateurs n'auront pas vraiment de limites dans la mise en scène avec quelques séquences sanglantes ou trash. A dire vrai, on pourrait croire qu'il s'agit d'une nouvelle série d'animation signée Adult Swim.

Du côté de l'histoire, aussi incroyable que cela puisse paraître au regard de ces images, M.O.D.O.K suivra donc MODOK, un véritable personnage tiré des comics et créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1967, qui n'a qu'un seul rêve : tuer les super-héros qui peuplent la Terre. Et pour cela, il dirige l'AIM, une organisation internationale composée des pires raclures de la planète (trafiquants d'armes, terroristes, scientifiques fous...). Malheureusement, face à ses nombreux échecs, l'AIM est sur le point de couler et MODOK est contraint d'accepter un étrange partenariat avec une entreprise de la Silicon Valley pour rester dans le coup. Or, ce choix va s'avérer plus contraignant et énervant qu'autre chose...

Portée par un casting vocal plutôt génial composé de Patton Oswalt (Happy!), Melissa Fumero (Brooklyn 99), Aimee Garcia (Lucifer), Sam Richardson (Veep) ou encore Ben Schwartz (Space Force) et Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), M.O.D.O.K a tout de la bonne surprise qu'on n'attendait pas. Vivement.