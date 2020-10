Luther : TF1 prépare un remake français de la série d'Idris Elba, le casting annoncé

Le nouveau projet de TF1 risque de faire grincer quelques dents parmi les sériephiles. Comme l'a révélé la chaîne dans un communiqué, elle a pris la décision de remaker l'une des séries anglaises les plus cultes de ces dernières années : Luther. Oui, vous avez bien lu, la formidable fiction policière portée par Idris Elba va prochainement avoir le droit à sa version française en 6 épisodes de 52 minutes.

Luther version TF1

D'après les premières informations, cette série - qui s'intitulera de la même façon, sera ici portée par Christopher Bayemi (vu dans Infidèle, Cassandre) dans le rôle principal, mais également de Chloé Jouannet (Infidèle, Jamais sans toi Louna) pour le rôle d'Alice (incarnée par Ruth Wilson dans la série UK), et de Nadia Farès (Lucky Day, Marseille) ou encore Sagamore Stevenin (Falco)

Du côté de l'histoire, ce remake écrit par Laurent Herbiet et Christian Roux ne surprendra pas les fans de la série originale. Théo Luther - considéré jusqu'à lors comme l'un des détectives les plus redoutables de la Brigade Criminelle de Paris, se retrouve désormais sous la supervision de sa hiérarchie après avoir frôlé la ligne rouge et fait une dépression à la suite d'une terrible affaire.

En colère contre le système, les idées plus sombres que jamais, il va faire la rencontre d'Alice, une jeune femme très intelligente soupçonnée d'avoir tué ses parents. Une étrange relation va alors se développer entre les deux qui les verra se compléter et se comprendre autant que se faire du mal.

Sombre, intense, violente, noire... Luther version UK est une véritable pépite qui ne laisse pas indifférent. Bon courage à TF1 pour obtenir un niveau aussi efficace avec sa série, dont le tournage doit débuter cet automne.