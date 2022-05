Luna Skye dévoile et assume ses cicatrices sur les fesses après son opération de chirurgie qui a failli lui coûter la vie

"J'ai des gros trous avec des grosses mèches qui rentrent d'un côté de la fesse et qui ressortent"

Ces cicatrices sur les fesses de Luna Skye proviennent des mèches qu'elle a été forcée d'avoir après les lavages. En janvier dernier, elle avait expliqué : "Comme tout le produit s'est diffusé dans le corps, on a dû faire un gros lavage. On a dû mettre des mèches. Donc là, j'ai des gros trous avec des grosses mèches qui rentrent d'un côté de la fesse et qui ressortent. Il y en a 6 donc 12 trous". "Deux fois par jour, on fait passer de la Bétadine avec de l'eau oxygénée à l'intérieur de la fesse" avait-elle dit, "Ça rentre par un trou et ça ressort par l'autre. Matin et soir".