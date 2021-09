Luna (Les Marseillais) en colère contre Océane : "tellement folle", "mauvaise de fou", elle l'attaque sur Instagram

N'espérez pas voir Luna Skye et Océane El Himer, candidates des Marseillais vs Le Reste du Monde 6, devenir les meilleures amies pour la vie. Comme l'a confié l'interprète de la chanson "Innocent" et ex de Paga sur Instagram, elle est en colère contre la pote de Julien Bert.

Luna (Les Marseillais) attaque Océane sur Instagram : elle est "tellement folle", "mauvaise de fou"