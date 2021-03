Luke Newton (La Chronique des Bridgerton) est également chanteur, la preuve

Le talent caché de Luke Newton

La carrière de Luke Newton n'a pas attendu le rôle de Colin Bridgerton dans la série événement de Netflix La Chronique des Bridgerton pour véritablement décoller. Au contraire, cela fait déjà plus de dix ans que l'acteur de 28 ans joue la comédie, puisque l'on a notamment pu le découvrir dans les séries The Cut (2010) et The Lodge (2016), mais également dans la cultissime comédie musicale The Book of Mormon (2013) jouée à Londres.

Oui, vous avez bien lu, Luke Newton ne se contente pas de réciter un texte devant une caméra, il est également capable de chanter et de jouer d'un instrument sur scène. Une surprise ? Pas tant que ça. Avant de se lancer en tant que comédien, il est notamment passé par la prestigieuse London School of Musical Theatre qui lui a permis de faire ses gammes et d'apprendre aux côtés des meilleurs.

Une véritable passion pour la musique

Par ailleurs, la musique est tellement importante dans sa vie qu'il aurait pu concentrer sa carrière vers cette activité. Interrogé par FuckingYoung sur ce qu'il aurait aimé faire s'il n'était pas devenu acteur, Luke Newton a tout simplement répondu, "Probablement être un chanteur. J'ai grandi en écoutant Elvis avec ma grand-mère. Je passe énormément de mon temps à chanter et j'utilise encore ma voix de temps à autre. Je l'ai d'ailleurs fait dans le dernier épisode de Bridgerton." Il l'a ensuite précisé, il rêve de jouer dans une comédie musicale au cinéma, "Jouer la comédie a toujours été ma passion principale, mais j'adore pouvoir combiner les deux et incarner un chanteur à l'occasion".