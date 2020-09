Louane maman "d'un bébé super cool" : elle se confie sur sa fille Esmée

"On a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches"

Louane avait officialisé sa grossesse en dévoilant son baby bump au dernier défilé Haute Couture de Jean-Paul Gaultier à Paris, en janvier 2020. Et depuis, la chanteuse et actrice a accouché de son premier enfant. Une petite fille prénommée Esmée, qu'elle a eu avec son compagnon, le musicien Florian Rossi. En promo pour son troisième album "Joie de vivre" (qui sortira le 23 octobre 2020), cette maman comblée s'est confiée au Parisien sur sa musique, mais aussi et surtout sur la naissance de son bébé.

"J'ai eu de la chance car j'ai vécu un événement exceptionnel. Je suis devenue mère" a ainsi assuré Louane Emera. Comment a-t-elle vécu le confinement avec l'arrivée de sa fille ? "Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois" a-t-elle expliqué, "C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool".

Louane avoue : "L'arrivée de ma fille a décuplé les choses"

Elle qui avait déjà fait des confidences sur sa maternité a aussi avoué que la naissance de son bébé lui a donné encore plus envie d'un retour au sources (le Pas-de-Calais, elle qui est née à Hénin-Beaumont) pour son nouvel album. "L'arrivée de ma fille a décuplé les choses. Mais j'en avais déjà besoin avant. Quand j'ai pris ma pause, je ne savais pas que je deviendrais mère deux ans plus tard..." a-t-elle indiqué, elle qui pose dans son nord natal pour la pochette de ce dernier opus.

Pourquoi avoir attendu avant ce retour en chanson ? "J'avais besoin de prendre du temps et du recul pour réaliser tout ce qui m'est arrivé, du plus difficile au plus extraordinaire. J'ai fait une pause pour me vider la tête, apprendre, voyager, m'inspirer. J'ai beaucoup voyagé, en Europe, en Asie" a-t-elle raconté, "j'ai pris du temps pour voir ma famille, mes amis, pour moi. J'avais besoin de me nourrir, d'apprendre".