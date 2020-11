Lola (Koh Lanta 2020, les 4 terres) prête à faire un émission de télé-réalité ? Sa réponse cash

Après Koh Lanta, il n'est pas rare de revoir des candidats dans des émissions de télé-réalité comme Les Anges, La Villa des Coeurs Brisés ou encore La Bataille des couples. Pour preuve, Inès Loucif a participé à La Villa des Coeurs Brisés 6, Jesta et Benoît à La Bataille des couples, Bastien Munez à La Villa des Coeurs Brisés 4, Dylan Thiry à La Bataille des couples 2, La Villa des Coeurs Brisés 4 et La Villa des Coeurs Brisés 6, Les Princes et les princesses de l'amour, Tiffany aux Anges 11 et Anges 12 ou encore Wafa à Friends Trip 3 et La Bataille des couples 2.

"Il n'y aura pas d'après Koh Lanta"

Aujourd'hui, les téléspectateurs imaginent bien Lola de Koh Lanta, les 4 terres dans Les Anges, Les Marseillais VS Le reste du monde ou La Villa des Coeurs Brisés. Pour eux, elle a clairement un profil télé-réalité, comme Inès Loucif, mais la candidate de l'équipe du Nord envisage-t-elle cette avenir, au risque d'être blacklisté de l'émission de TF1 ? "Pour moi, il n'y aura pas d'après Koh-Lanta. Certes on me reconnaît dans la rue, mais c'est tout. On savait très bien que ça ne durerait que 3 mois et c'est bien comme ça", a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

"Je ne suis pas quelqu'un qui aime les clashs"

Lola Labesse, finaliste de Koh Lanta 2020, a ensuite confié : "Koh-Lanta en soit, c'est déjà de la télé-réalité. Je pourrais en faire, je ne suis pas fermée à ces propositions là mais il faudrait que ce soit un programme qui me corresponde. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les clashs, qui aime s'embrouiller. Je ne suis pas vraiment dans tous ces délires-là. S'il y a de l'aventure, pourquoi pas mais j'y réfléchirai." Koh Lanta devrait donc être la seule et unique émission de la complice d'Angélique, mais avant elle, certains aventuriers ont tenu le même discours avant de prendre goût à la télé-réalité... Affaire à suivre du coup.