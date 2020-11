Lola (Koh Lanta 2020) et Loïc en couple ? La rumeur relancée par ce détail

Même si la libido n'est pas au top dans Koh Lanta, des couples ont quand même réussi à se former grâce à l'émission de TF1, comme Jesta et Benoît, qui attendent leur deuxième enfant, Jérémy et Candice ou encore Bastien Munez et Mathilde, aujourd'hui séparés. Et si un nouveau binôme amoureux était né lors de ce Koh Lanta 2020 ?

Loïc et Lola en couple ?

Certains internautes pensent que Lola et Loïc se fréquentent depuis le tournage, mais les deux candidats ont démenti avec humour les rumeurs. Sauf que leurs réponses n'ont pas convaincu tout le monde puisque quelques-uns les imaginent toujours en couple.

Un simple commentaire sur Instagram a d'ailleurs relancé la rumeur : "Ptdr tu me tues", a écrit l'ex-aventurière du Nord pour réagir à la légende de Loïc. "Vous iriez bien ensemble", "on se demande si vous êtes en couple ?", "vous êtes trop cute", peut-on lire en réponse au message de Lola. Le sportif et l'acolyte d'Angélique n'ont pas réagi à ces remarques.